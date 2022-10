Depois da crise, navios cheios de gás à espera para atracar na Europa

Especialistas explicam que não existe capacidade em terra para armazenar o gás que está parado nos navios, porque as instalações europeias já atingiram o limite.

Enormes navios petroleiros estão parados ao longo da costa da Península Ibérica e de outras nações europeias, cheios de gás natural liquefeito (GNL). A diminuição de fornecimento de gás da Rússia e as sanções económicas aplicadas ao país, após a invasão da Ucrânia, geraram preocupações com a escassez, que conduziram a uma crise energética e ao aumento dos preços. No entanto, neste momento, a Europa não tem capacidade para receber mais gás e há dezenas de navios em alto mar à espera para atracar na Europa.