Enquanto estiveram operacionais foi assinada uma queixa por parte da Security and Exchanges Comission, entidade reguladora de mercados financeiros nos Estados Unidos da América, que acusava a Centra de "enganar os investidores de inúmeras formas", como criar directores ficcionais e campanhas de marketing difundidas nas redes sociais onde prometiam prémios que não existiam. Terão ainda pagado a celebridades de forma a que estas aliciassem pessoas a adquirir a moeda.



Entre as celebridades que endossaram a moeda contam-se Floyd Mayweather, um dos maiores nomes do boxe, que disse aos milhões de seguidores no Instagram: "Arranjem as vossas antes que desapareçam. Eu já tenho e como é hábito vou ganhar muito com isto".



A publicação foi entretanto apagada e Mayweather recusa-se a comentar o caso, segundo o jornal Público.



A Centra foi uma das mais de duzentas ICO a conseguir angariar milhões de dólares com a criação de criptomoedas ao longo de 2017. Milhares de pessoas investem em criptomoedas na esperança que estas recriem o sucesso da Bitcoin cujo valor disparou no final de 2017. O valor desta moeda subiu 1.900% no final do ano passado, rondando a moeda os 19 mil dólares no final de Dezembro. Actualmente o valor da Bitcoin desceu bastante situando-se abaixo dos 7.500 dólares.

