Nos primeiros três meses do ano, o número de trabalhadores por conta de outrem a ganhar três mil euros ou mais líquidos por mês aumentou 30% face ao período homólogo do ano passado. O número – 37,5 mil pessoas – atingiu o valor mais alto das séries do Instituto Nacional de Estatística (INE).Este reforço ajudou a um aumento de 3,5% do salário líquido médio da economia – que se fixa em 876 euros mensais –, o maior aumento dos últimos sete anos. Já os salários mais baixos – a menos de 600 euros – abrangem menos pessoas.Segundo dados do primeiro inquérito trimestral ao emprego deste ano, divulgado na quarta-feira pelo INE, os sinais de que as condições do mercado de trabalho estão a melhorar. A taxa de desemprego total diminuiu para 7,9% da população activa – valor mais baixo em dez anos – e o desemprego jovem caiu para 21,9. Já o número de desempregados que procuram emprego há um ano ou mais – desempregados de longa duração – recuou mais de 28%.

Trabalho precário e contratos sem termo

Apesar de as formas precárias de contratação, como são os contratos a prazo ou a prestação de serviços (recibos verdes), estarem a aumentar em termos homólogos, no emprego total começam a perder peso.

Enquanto os contratos de trabalho sem termo subiram 105,4 mil ou mais, para 3,5%, os contratos mais precários aumentaram mais de 3%, totalizando 140 mil.