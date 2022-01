Creches gratuitas para crianças que entrem no primeiro ano em setembro

Lei foi publicada em Diário da República e entra em vigor após a aprovação do Orçamento do Estado para 2022.

A partir de 1 de setembro, as creches serão gratuitas para todas as crianças que entrem no primeiro ano, de acordo com a lei publicada em Diário da República esta segunda-feira, dia 3. Porém, só vigora depois da aprovação do Orçamento do Estado para 2022.