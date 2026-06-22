Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Dinheiro

CP testa Starlink de Elon Musk para melhorar internet a bordo dos Alfa

Negócios 13:58
Adicione como fonte preferencial no Google
Capa da Sábado Edição 16 a 22 de junho
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 16 a 22 de junho
As mais lidas

Testes estão em curso e com base nos resultados será avaliado o potencial de uma futura implementação em maior escala nos serviços dos Comboios de Portugal.

A CP – Comboios de Portugal está a testar a tecnologia Starlink num dos comboios Alfa Pendular no âmbito de um projeto-piloto posto em marcha com "o objetivo de melhorar a qualidade do serviço de internet a bordo, durante a viagem, sobretudo em zonas do percurso com menor cobertura móvel".

CP

Em comunicado, enviado esta segunda-feira às redações, a CP explica que a iniciativa irá permitir "avaliar o desempenho da solução em contexto real de exploração comercial". 

Os testes estão em curso e os primeiros dados são descritos como "positivos". "Nos testes iniciais, a tecnologia satélite representou cerca de 19% do tráfego total registado a bordo, tendo assumido um papel particularmente relevante nos troços da linha onde a rede móvel terrestre apresenta menores níveis de desempenho".

Ao longo de período de testes, cuja duração não especifica, "vão ser recolhidos indicadores técnicos e operacionais que permitirão aprofundar a avaliação da estabilidade da solução, do nível de cobertura, do desempenho técnico e da qualidade efetiva do serviço percecionada pelos clientes". E, na sequência disso, ou seja, "com base nos resultados, será avaliado o potencial de uma futura implementação em maior escala nos serviços da CP".

"Este projeto-piloto representa mais um passo decisivo na modernização dos nossos serviços, reforçando o compromisso da CP em proporcionar aos seus clientes uma experiência de viagem mais confortável, conectada e alinhada com os padrões tecnológicos atuais", afirma o presidente do conselho de administração da CP, Pedro Moreira, citado na mesma nota.

Tópicos Serviços solução Técnico Tecnologia de satélite Comboios de Portugal Starlink Elon Musk Moreira Portugal
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

CP testa Starlink de Elon Musk para melhorar internet a bordo dos Alfa