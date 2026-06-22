CP testa Starlink de Elon Musk para melhorar internet a bordo dos Alfa

Testes estão em curso e com base nos resultados será avaliado o potencial de uma futura implementação em maior escala nos serviços dos Comboios de Portugal.

A CP – Comboios de Portugal está a testar a tecnologia Starlink num dos comboios Alfa Pendular no âmbito de um projeto-piloto posto em marcha com "o objetivo de melhorar a qualidade do serviço de internet a bordo, durante a viagem, sobretudo em zonas do percurso com menor cobertura móvel".



CP

Em comunicado, enviado esta segunda-feira às redações, a CP explica que a iniciativa irá permitir "avaliar o desempenho da solução em contexto real de exploração comercial".

Os testes estão em curso e os primeiros dados são descritos como "positivos". "Nos testes iniciais, a tecnologia satélite representou cerca de 19% do tráfego total registado a bordo, tendo assumido um papel particularmente relevante nos troços da linha onde a rede móvel terrestre apresenta menores níveis de desempenho".

Ao longo de período de testes, cuja duração não especifica, "vão ser recolhidos indicadores técnicos e operacionais que permitirão aprofundar a avaliação da estabilidade da solução, do nível de cobertura, do desempenho técnico e da qualidade efetiva do serviço percecionada pelos clientes". E, na sequência disso, ou seja, "com base nos resultados, será avaliado o potencial de uma futura implementação em maior escala nos serviços da CP".

"Este projeto-piloto representa mais um passo decisivo na modernização dos nossos serviços, reforçando o compromisso da CP em proporcionar aos seus clientes uma experiência de viagem mais confortável, conectada e alinhada com os padrões tecnológicos atuais", afirma o presidente do conselho de administração da CP, Pedro Moreira, citado na mesma nota.