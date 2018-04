No dia em que se celebrarem 50 anos desde a Revolução dos Cravos, 25 de Abril de 2024, todos os portugueses terão acesso a uma habitação digna a preços que podem pagar. Esta é a meta traçada pelo executivo socialista no poder. A iniciativa foi apresentada esta segunda-feira e chama-se Nova Geração de Políticas de Habitação, e quer criar um mercado justo para todas as gerações.O primeiro-ministro compara esta acção àquela que, durante a década de 90, tentou acabar com todas as barracas em Portugal, fornecendo habitações com melhores condições aos habitantes nacionais. A data não é escolhida ao calhas. No mesmo dia celebram-se 100 anos desde que o "presidente-rei" Sidónio Pais criou o primeiro programa de habitação pública do país.Os proprietários que aceitarem celebrar contratos de arrendamento por mais de dez anos passarão a pagar 14% de taxa liberatória em IRS, ao invés dos atuais 28%. Caso o contrato seja de 20 anos, esse encargo será de 10%. "O novo regime de arrendamento tem vindo a instalar uma enorme precariedade no mercado da habitação. Não há segurança com contratos de um ano, é preciso incentivar a estabilidade. Este é um incentivo adequado para que as partes possam negociar", disse o primeiro-ministro António Costa.Segundo tinha avançado o Diário de Notícias esta segunda-feira, entre os mais de 84 mil novos contratos de arrendamento celebrados no ano passado, mais de metade terão sido a apenas 12 meses.O Governo pretende ainda erradicar o despejo de inquilinos com mais de 65 anos ou com um grau de incapacidade superior a 60%, que "têm o direito a viver até ao fim dos seus dias na casa onde sempre habitaram". O pacote legislativo propõe que os inquilinos que vivam "há um número significativo de anos" nas suas casas tenham direito à renovação do contrato. O governo não definiu ainda qual o "número significativo de anos" que é preciso viver para ter direito a estas condições.Estas propostas de leis pretendem responder às necessidades habitacionais apresentadas por milhares de famílias cuja situação habitacional é "claramente insatisfatória"."Durante anos viveu-se na ilusão de que não havia problemas na habitação. O acesso ao crédito era fácil e isto, juntamente com a construção nova, fez que não houvesse investimento na reabilitação. E conduziu ao enorme endividamento das famílias", diagnosticou Costa que lembrou que quando foi líder da Câmara de Lisboa o "congelamento das rendas" fez com que o centro se esvaziasse e as margens crescessem."Onde havia excesso de abandono hoje há excesso de procura, logo excesso de especulação. Com o mercado liberalizado, as dificuldades na habitação já não são apenas das famílias carenciadas. É um problema comum da classe média e dramático para as novas gerações", sentenciou o primeiro-ministro, citado pelo DN."Temos de assegurar um mercado de rendas acessíveis sem matar o turismo. Não temos alojamento local a mais, temos habitação acessível a menos", sublinhou ainda António Costa.