Cordão humano pelo emprego em Sines

Os despedimentos de trabalhadores precários na refinaria de Sines, durante a quarentena, estão, segundo o Sindicato dos Trabalhadores Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Sul (SITE), a criar uma "situação muito complicada" na região que pode vir a ter "consequências terríveis". Por isso, a estrutura sindical afeta à CGTP convocou uma manifestação para esta quinta-feira.

A marcha, em cordão humano, sairá pelas 18 horas do Jardim das Descobertas para o Jardim da República em Sines e vai contar com a presença da secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, segundo um comunicado do SITE Sul.

O sindicato fala em "milhares de trabalhadores desempregados, muitos deles sem direito ao subsídio de desemprego" - em muitos casos trabalhadores temporários e em outsourcing - que foram dispensados durante o período de confinamento por causa da pandemia de covid-19 e acusam as grandes empresas industriais do complexo de Sines de não protegerem os empregos.

"Mas as prioridades vão para os accionistas e tornam ainda mais incompreensível a situação. Veja-se a recente distribuição de dividendos na Galp Energia (577 milhões de euros) e na EDP (695 milhões)", aponta o sindicato numa nota à imprensa.

A marcha foi aprovada num plenário realizado no dia 4 num jardim de Sines e, segundo um comunicado do sindicato, decorreu "respeitando as medidas de distanciamento e prevenção" da pandemia.

À SÁBADO, Luís Leitão, um dos organizadores da marcha assegura que as normas de segurança serão igualmente respeitadas durante o cordão humano, com uma distância garantida de dois metros entre manifestantes.