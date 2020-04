"Nas 47.587 contas constituídas em 2019, verifica-se uma distribuição quase equitativa entre clientes do género masculino (50,2%) e feminino (49,8%)", acrescenta o relatório hoje divulgado.

O número de contas de serviços mínimos bancários registou um forte aumento no último ano. Segundo dados divulgados esta quarta pelo Relatório de Supervisão Comportamental do Banco de Portugal, foram abertas mais de 47 mil novas contas "low cost" em 2019, tendo a maioria resultado da conversão de outras contas à ordem.Havia no final do ano passado 103.628 contas de serviços mínimos bancários, 75,1% acima das 59.173 que existiam em 2018. Ao longo do ano foram abertas 47.587 contas, tendo 38.279 resultado da conversão de outras contas e 9.308 tratam-se de novas contas. Estas contas cuja principal especificidade é o baixo custo têm registado um forte crescimento nos últimos anos, com cada vez mais pessoas a procurar estas contas.De acordo com o relatório, o número de primeiros titulares com mais de 65 anos de idade representa cerca de um terço do total (34,3%). Já os jovens com idade inferior a 25 anos foram os que menos recorreram a este regime (4,2%).