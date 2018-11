Consumo trava e economia desacelera para 2,1%

A expectativa dos analistas era a manutenção do ritmo de crescimento do PIB mas o resultado no terceiro trimestre desiludiu, com a economia a travar para o ritmo mais baixo desde o segundo trimestre de 2016.

A economia portuguesa cresceu 2,1% no terceiro trimestre deste ano, quando comparado com o mesmo período do ano passado, divulgou esta quarta-feira, 14 de Novembro, o Instituto Nacional de Estatística (INE), numa primeira estimativa do valor do PIB. Face aos três meses anteriores, o crescimento foi de 0,3%.



Os analistas consultados pela Lusa esperavam que o ritmo de crescimento se mantivesse constante, face ao verificado no segundo trimestre do ano. Mas o número desiludiu e regressou ao valor mais baixo desde o segundo trimestre de 2016.





Como explica o INE, "a procura interna registou um contributo menos positivo, em resultado da desaceleração do consumo privado". Já o investimento "apresentou um crescimento ligeiramente mais acentuado" e a procura externa líquida (ou seja, as exportações deduzidas das importações) manteve um contributo negativo "idêntico ao observado nos dois trimestres anteriores", adianta o destaque do organismo de estatísticas.Assim, a primeira estimativa do valor do PIB revela o ritmo mais baixo do ano: no primeiro trimestre a economia tinha crescido 2,2% e no segundo tinha acelerado para 2,4%. Para que a meta do Governo (de 2,3%) seja cumprida, é preciso que o PIB acelere nos últimos três meses de 2018.Olhando para os dados em comparação com o período de Janeiro a Março deste ano, verifica-se também um abrandamento do crescimento, que passou de 0,6% para metade. Nesta óptica de análise, são as exportações que explicam o abrandamento. "O contributo da procura externa líquida para a variação em cadeia do PIB passou de nulo a negativo, reflectindo uma diminuição das exportações de bens e serviços mais intensa que a das importações", explica o INE.Aliás, face aos primeiros três meses do ano a procura interna até deu um contributo positivo, impulsionado pelo crescimento mais elevado tanto do consumo, como do investimento.