Consultoras obrigadas a separar unidades de auditoria

As quatro grandes firmas de contabilidade britânicas têm até junho de 2024 para separar as suas unidades de auditoria do restante negócio. A decisão tomada pelo regulador do setor tem como objetivo trazer mais transparência às atividades da Deloitte, EY, KPMG e PwC (as big four).A notícia foi avançada esta segunda-feira pelo Financial Times que refere que o Financial Reporting Council (FRC) divulgou um conjunto de princípios com vista à separação operacional das unidades de auditoria das quatro gigantes do setor. Estas terão até 23 de outubro para revelarem os planos para a implementação dos 22 princípios em causa e têm até junho de 2024 para as implementar.O principal fim desta decisão é fazer com que estas consultoras estejam focadas na realização de auditorias e que consigam praticar esta atividade com a maior qualidade possível e no sentido do interesse público, evitando os conflitos de interesses que possam existir no resto das empresas em causa. Foi a falência de várias grandes empresas que levaram a esta decisão, entre as quais a Carillion (2018), BHS, Thomas Cook e a Wirecard.A FRC exige que as empresas paguem os auditores consoante os lucros de suas auditorias, que estabeleçam um quadro administrativo de supervisão das auditorias, entre outras medidas.