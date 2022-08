Conheça as dez casas mais caras de Portugal

A casa mais cara à venda no país, de acordo com o site Idealista, fica no Algarve. Veja as imagens das mansões.

O portal de venda e compra de casas Idealista compilou as dez casas mais caras disponíveis no site. A casa mais cara no país fica no Algarve e custa quase 25 milhões de euros, ao passo que a décima mais cara custa €9.98 milhões: é a única abaixo dos dez milhões.



A mansão que ocupa o primeiro lugar é uma vivenda de luxo no topo das falésias em frente ao mar algarvio. Situa-se num terreno de 5.289 metros quadrados e tem 407 metros quadrados construídos. A piscina é em estilo infinito com cascata e foi decorada com um mosaico feito sob encomenda.