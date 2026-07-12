Como funcionam os novos Certificados do Tesouro?

Mãe ministra, pai ex-banqueiro, filha advogada e "vice" do PSD: o trio Palma Ramalho
Bruno Faria Lopes
Os portugueses têm à disposição um novo instrumento de poupança e investimento. Os Certificados do Tesouro Série 5 têm uma taxa média de 2,71% e capital garantido. O explicador da semana esclarece como funciona.
Os novos certificados do Tesouro série 5 substituem os anteriores Certificados do Tesouro Poupança Valor (CTPV). A partir de agora já não é possível subscrever os antigos, e quem tem estes produtos pode mantê-los, mas não comprar novos.
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