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Como funcionam os novos Certificados do Tesouro?

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SÁBADO 09:41
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Os portugueses têm à disposição um novo instrumento de poupança e investimento. Os Certificados do Tesouro Série 5 têm uma taxa média de 2,71% e capital garantido. O explicador da semana esclarece como funciona.

Os novos certificados do Tesouro série 5 substituem os anteriores Certificados do Tesouro Poupança Valor (CTPV). A partir de agora já não é possível subscrever os antigos, e quem tem estes produtos pode mantê-los, mas não comprar novos.  

Sinalética colocada junto à fachada da sede do IGCP - Agência de gestão da tesouraria e da dívida pública.
Sinalética colocada junto à fachada da sede do IGCP - Agência de gestão da tesouraria e da dívida pública. João Cortesão

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