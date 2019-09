Como a falência da Thomas Cook atinge Portugal

O operador britânico Thomas Cook anunciou, esta segunda-feira, a falência depois de não conseguir encontrar, durante o fim de semana, fundos necessários para garantir a sua sobrevivência, entrando em "liquidação imediata". As autoridades terão agora que organizar um repatriamento maciço de cerca de 600 mil turistas em todo o mundo, incluindo 150 mil para a Grã-Bretanha. Um problema que afeta países de todo o mundo, incluindo Portugal.

A secretaria de Estado do Turismo revelou que há 500 pessoas afetadas no Algarve pela falência da Thomas Cook, citando dados da embaixada britânica, e adiantou que está a acompanhar a situação "com a máxima atenção".

O Governo informou, através de um comunicado, que está acompanhar os efeitos da falência do operador turístico Thomas Cook nos turistas e nas empresas nacionais, com particular atenção às regiões do Algarve e da Madeira.

Em relação aos turistas portugueses que tenham adquirido pacotes de férias da Thomas Cook, a secretaria de Estado do Turismo refere que "foram já acionados os mecanismos de informação e apoio ao consumidor". "O mercado do Reino Unido tem estado a exibir um comportamento muito positivo, com um crescimento de +5,8% de hóspedes até julho, em particular no Algarve (+7,3% de hóspedes até julho)", sublinha o Governo.

A situação financeira da empresa afetou clientes que gozam pacotes de férias organizados pela operadora de viagens e que não conseguiram sair dos hotéis e "resorts" sem antes pagar a estada, apesar de já terem feito o pagamento à Thomas Cook.

Região de Turismo do Algarve preocupada

As entidades algarvias temem que a falência da Thomas Cook deixe por pagar os serviços prestados na época alta na região, apesar dos turistas deste operador representarem apenas 0,2% dos passageiros do aeroporto de Faro.

Haverá impacto, "não só nos turistas que já tinham marcado as suas férias", mas, acima de tudo, nos serviços já prestados durante os dois meses de época alta, que "dificilmente virá a ser pago" e que pode atingir" alguns milhões de euros", assumiu o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Elidérico Viegas, à Lusa.

O representante dos hoteleiros mostrou-se preocupado com a dívida que "reflete os meses com os preços mais caros" e que representam, muitas vezes, "50% da fatura anual das empresas".

Também o presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), João Fernandes, revelou à Lusa preocupação sobre a dívida que fica na região, cujo levantamento está a ser feito em parceira com a "AHISA (Associação dos Industriais de Hotelaria e Similares do Algarve) e a AHETA" e que se torna importante saber se se "concentra em poucos ou em muitas unidades hoteleiras", para se ter a noção desse impacto, já que "dificilmente que esses créditos serão pagos".

A RTA revela que o peso da Thomas Cook tem vindo a diminuir no Algarve, reflexo da "concorrência das companhias 'low cost' [baixo custo] e das reservas 'online'", representando atualmente 10 mil turistas desembarcados no aeroporto de Faro, "apenas 0,2% do número anual de passageiros."

Muitos dos pacotes comercializados pelas Thomas Cook, são para alojamentos no Algarve, mas também para "unidades turísticas na província de Huelva", apesar de utilizarem o Aeroporto de Faro, o que pode representar um "impacto menor, desta falência, na região".

João Fernandes revela também que as notícias sobre as dificuldades financeiras e uma possível falência da Thomas Cook "já têm algum tempo" e, por isso, houve "alguma cautela por parte dos operadores e unidades hoteleiras", o que pode diminuir o impacto negativo desta falência na região algarvia.

Quanto ao impacto a longo prazo, ambos os dirigentes acreditam na capacidade de adaptação dos operadores no mercado. Os pacotes comercializados pela Thomas Cook no Algarve, "terminavam em outubro e apenas iniciariam em março", o que, segundo o presidente da RTA, dará tempo ao mercado para assumirem essa capacidade.

Já Elidérico Viegas alerta para um mercado que "começa a ser cada vez mais estreito", pois o desaparecimento do mercado de companhias de aviação e operadores de mercado torna "as alternativas cada vez menores, havendo uma maior concentração", o que faz com que os impactos criados por estas falências "atinjam uma dimensão muito superior".

A empresa, com 178 anos de atividade, tinha previsto assinar esta semana um pacote de resgate com o seu maior acionista, o grupo chinês Fosun, estimado em 900 milhões de libras (1.023 milhões de euros), mas tal foi adiado pela exigência dos bancos de que o grupo tivesse novas reservas para o inverno.

As dificuldades financeiras da empresa acumularam-se no ano passado, mas em agosto foram anunciadas negociações com o grupo chinês Fosun, que detém múltiplos ativos a nível mundial, nos setores de saúde, bem-estar, turismo (como o Clube Med), financeiro e até futebol (o clube inglês Wolverhampton Wanderers, treinado pelo português Nuno Espírito Santo). Em Portugal é dona da seguradora Fidelidade, tem 5% da REN -- Redes Energéticas Nacionais, é a maior acionista do banco BCP (com 27,25%) e é a dona da Luz Saúde.