Quatro dias depois do anúncio da falência da agência de viagens britânica Thomas Cook, mais 16 mil turistas deverão ser repatriados em 70 voos agendados para esta quinta-feira. De acordo com a Reuters, a Autoridade de Aviação Civil do Reino Unido indicou que 150 tripulantes da operadora e 30% do total de passageiros no estrangeiro já regressou ao país nos três primeiros dias após a empresa ter declarado "liquidação imediata".





A autoridade refere também que o repatriamento de todos os turistas fora do seu país deve estar concluído até 6 de outubro, com mais de mil voos agendados até essa data. Depois do anúncio da Thomas Cook, 105 aviões ficaram em terra e 600 mil pessoas – das quais 150 mil provenientes do Reino Unido – ficaram retidas em 51 destinos turísticos de 17 países.A falência de Thomas Cook também afetou os seus 22 mil funcionários, 9 mil dos quais no Reino Unido.

A situação financeira da empresa afetou clientes que gozam pacotes de férias organizados pela operadora de viagens e que não conseguiram sair dos hotéis e ‘resorts’ sem antes pagar a estada, apesar de já terem feito o pagamento à Thomas Cook.

A empresa tinha previsto assinar esta semana um pacote de resgate com o seu maior acionista, o grupo chinês Fosun, estimado em 900 milhões de libras (1.023 milhões de euros), mas tal foi adiado pela exigência dos bancos de que o grupo tivesse novas reservas para o inverno.

As dificuldades financeiras da empresa acumularam-se no ano passado, mas em agosto foram anunciadas negociações com o grupo chinês Fosun, que detém múltiplos ativos a nível mundial, nos setores de saúde, bem-estar, turismo (como o Clube Med), financeiro e até futebol (o clube inglês Wolverhampton Wanderers, treinado pelo português Nuno Espírito Santo).

Com Lusa