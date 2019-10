Rival compra Thomas Cook e mantém 2500 trabalhadores

"Thomas Cook foi uma marca muito adorada e que deu emprego a pessoas talentosas. Estamos ansiosos por trabalhar com muitos deles", apontaram John e Irene Hays, diretor e





da Hays Travel, ao The Guardian . O negócio foi aprovado pelos sindicatos, que consideraram esta a melhor opção, uma vez que o Governo britânico se negou a disponibilizar ajuda financeira.

A agência de viagens Hays Travel avançou para a compra da falida Thomas Cook e de 555 das suas lojas em território britânico, uma medida que vai permitir manter 2500 postos de trabalho da mais antiga agência de viagens do mundo.chairman"Estas pessoas não fizeram nada de mal, um dia a empresa foi para liquidação e ficaram sem os seus empregos", continuou John Hays, justificando o porquê de manter tantos trabalhadores da antiga empresa. Alguns deles ficarão a trabalhar na sede da empresa, enquanto o resto será espalhado pelo resto do país. Antes desta compra, a Hays já tinha contratado 597 trabalhadores da Thomas Cook.Ainda assim, esta operação não significa que tudo fique igual. A imagem da Thomas Cook vai ser adptada para se encaixar na chancela Hays, o que quer dizer que a marca vai mesmo desaparecer. Não é certo, também, que todas as lojas fiquem abertas, uma vez que se podem sobrepor com lojas da Hays já existentes.Atualmente, a Hays conta com 190 lojas e 1700 trabalhadores. A empresa foi criada em 1980, nas traseiras de uma loja de roupa e triplica agora de tamanho com este negócio.