Combustíveis voltam a descer após baixa que não foi histórica em todas as redes

Os preços dos combustíveis devem voltar a descer a partir da próxima segunda-feira, embora as quedas estimadas sejam bem mais ténues do que as ocorridas esta semana.

Os cálculos do Negócios, tendo em conta as variações dos combustíveis cotados e o mercado cambial, apontam para uma descida em redor de 1 cêntimo por litro na gasolina simples. Já o gasóleo poderá ficar estável ou registar apenas uma queda ligeira.