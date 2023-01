Combustíveis aumentam de novo. Mais 3,5 cêntimos na gasolina e 1,5 cêntimos no diesel

A próxima semana arrancará com a terceira subida consecutiva em janeiro dos preços dos combustíveis. A gasolina simples 95 deverá subir já na próxima segunda-feira, 30 de janeiro, 3,5 cêntimos por litro, enquanto o gasóleo simples poderá apresentar um valor na bomba 1,5 cêntimos por litro mais alto, disse ao Negócios fonte do setor.







combustíveis, gasolina, gasóleo, bomba

Tópicos combustiveis gasoleo gasolina preços valores aumento

De acordo com dados da Direção-Geral da Energia e Geologia, a gasolina simples 95 estava a custar esta quinta-feira 26 de janeiro, 1,71 euros por litro, enquanto o gasóleo simples se situava nos 1,64 euros por litro. Com o aumento previsto para a próxima semana, a gasolina passará então para os 1,75 euros por litro e o gasóleo para 1,65 euros por litro.Para encontrar preços mais altos é preciso recuar a 20 de novembro de 2022, na gasolina, e a dia 28 do mesmo mês para o gasóleo.Há uma semana, a 23 de janeiro, o aumento (segundo fonte do setor) foi de quatro cêntimos no litro da gasolina e dois cêntimos do gasóleo. Com esse aumento, a gasolina passou para os 1,70 euros por litro e o gasóleo para 1,63 euros, mostram os dados da DGEG no portal "Preços dos Combustíveis Online - Informação ao Consumidor".Os preços médios diários são apurados pela DGEG com base nos preços comunicados pelos postos de combustível, ponderados com as quantidades vendidas do último período conhecido, incorporando os descontos praticados nos postos de abastecimento como cartões frota e outros.O Governo deixou claro que não vai deixar cair o apoio de 20 cêntimos por litro nos combustíveis, enquanto a taxa de carbono vai voltar a ser introduzida gradualmente em 2023 no preço da gasolina e do gasóleo.