CMVM condena KPMG a multa de um milhão por falhas em auditoria ao BES

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) decidiu aplicar uma coima de um milhão de euros à KPMG, auditora responsável pela fiscalização das contas do Banco Espírito Santo (BES).O regulador do mercado concluiu que a auditora falhou na documentação do trabalho realizado junto do banco falido e não apresentou provas - inclusivamente, não documentou informação sobre factos "importantes que eram do seu conhecimento" -, entre várias outras irregularidades.A KPMG já impugnou a decisão.