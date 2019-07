CMVM avança com acusação contra a KPMG

Depois do Banco de Portugal (BdP) foi agora a vez de a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) avançar contra a KPMG. Terminada a investigação ao trabalho da auditora no Banco Espírito Santo (BES), a entidade liderada por Gabriela Figueiredo Dias decidiu dar início a um processo de contraordenação por ter encontrado indícios de que a auditora cometeu falhas de fiscalização no banco que foi alvo de uma medida de resolução no verão de 2014.



