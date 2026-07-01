CMTV líder cresce 7,8% em meses de Mundial

No mês de Mundial de futebol, a CMTV cresce 7,8% em relação ao mês do Mundial de 2022.

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São 1100 dias sempre a liderar. Mesmo com o Mundial de futebol ao rubro, a CMTV continua a ser o canal mais visto da televisão por cabo, todos os dias, sem qualquer interrupção. Em junho, a televisão do Correio da Manhã alarga a sequência de liderança para 51 meses seguidos sempre a ganhar. E com vantagem sobre toda a concorrência. A CMTV fecha o mês com uma audiência média de perto de 109 mil espectadores a cada minuto do dia. Equivalente a 4,95% de share. Os principais concorrentes da CMTV, juntos, ficam muito longe do canal do CM. A CNN, em segundo, regista 2,3% de share, e a SIC Notícias em terceiro, tem apenas 2,1. Mesmo juntando os auditórios dos dois concorrentes, ficam muito abaixo da CMTV.



CMTV CMTV

No mês de Mundial de futebol, a CMTV cresce 7,8% em relação ao mês do Mundial de 2022.

No torneio do Qatar, a televisão do Correio da Manhã era acompanhada por cerca de 100 mil pessoas a cada minuto do dia.

Este ano, a CMTV regista, portanto, um crescimento de cerca de 9 mil espectadores a mais, por minuto.

Todos os 50 programas mais vistos do ano na televisão por cabo são da CMTV, num pleno que acontece todos os anos há mais de 8 anos consecutivos.

A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo mas não está na TDT.

As audiências me Portugal são medidas pela GFK.