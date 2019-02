O relatório final da auditoria à Caixa Geral de Depósitos chegou hoje aos deputados truncado: não constam nele os nomes dos grandes devedores do banco público, mas isso pode mudar já na próxima semana, uma vez que a lei que obriga a banca a revelar os seus maiores devedores deverá chegar a Belém na terça-feira e o Presidente já disse que a irá promulgar imediatamente.

Nessa altura, o Parlamento receberá informação completa sobre nomes de empresas e pessoas que agora aparecem truncados.

Paulo Macedo, o presidente da CGD, que veio hoje ao Parlamento entregar pessoalmente o relatório, garante que quando a nova lei for aprovada, será cumprida pelo banco do Estado. Mas deixa também outra garantia: a de que "há hoje uma melhor governance e um melhor critério de risco do que no passado" na Caixa.

Apesar de se dizer "totalmente contra achar-se que todas as pessoas que passaram pela Caixa são culpadas", o presidente do banco defende que o escrutínio a que hoje a CGD está sujeita é muito maior.

"A Caixa e o seu crédito já foram escrutinado por todas as entidades possíveis e imagináveis", afirmou Paulo Macedo, frisando que não conhece o relatório que tem sido publicado divulgado.

Macedo lembrou que a divulgação desta informação tem "repercussões da CGD na sua gestão e nos seus colaboradores".

Parlamento perdeu sete meses

Teresa Leal Coelho, a deputada do PSD que preside à Comissão de Orçamento e Finanças, lamentou que o Parlamento tenha estado sete meses à espera deste relatório.

"Perdemos sete meses a aguardar o acesso a este relatório", vincou Leal Coelho, afirmando ser "lamentável que tal tenha acontecido".

Teresa Leal Coelho assumiu que está em causa o interesse de uma instituição, mas lembrou que está também em causa "interesse público" e que é sobretudo esse aspecto que tem de ser defendido pelos deputados.

"Nós representamos sobretudo o interesse público", declarou, explicando que estando a poucos meses do final da legislatura, a comissão de inquérito que está prestes a começar "não terá muito tempo para trabalhar".

De qualquer modo, Leal Coelho recordou que "na próxima terça-feira será remetida ao senhor Presidente da República a lei que nos permite ter acesso aos grandes credores" e que isso fará com que a Assembleia da República tenha "todas as condições para ter acesso à informação que está truncada neste relatório".

Isto, apesar de defender que "há jurisprudência que dá já hoje acesso à informação que está truncada neste relatório" às comissões de inquérito, que têm poderes reforçados face às comissões permanentes do Parlamento.

Teresa Leal Coelho voltou a criticar a divulgação - feita por Joana Amaral Dias - de "um relatório ainda indiciário", que contém nomes de empresas e pessoas que não constarão do relatório final por não ter ficado provado que beneficiaram de créditos de forma injustificada e sem cumprir as regras de risco.

Leal Coelho acha mesmo que a comissão de inquérito que agora se iniciará ajudará "a repor a verdade sobre aquilo que se passou no passado na Caixa e também em relação a cada um desses nomes que aparece nesse relatório preliminar".