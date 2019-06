O ministro das Finanças, Mário Centeno, respondeu, esta segunda-feira, ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recordando que, em 2015, a preocupação era se Portugal tinha "travões suficientes" para evitar derrapagens do défice.

As declarações de Centeno, à TVI, surgiram depois de Marcelo ter elogiado o Governo sobre o excedente orçamental por um lado e criticado por outro.



O Presidente da República considerou hoje que "nenhum português pode deixar de estar satisfeito" com os números da execução orçamental, avisando que "não há bela sem senão" e que ficaram despesas por fazer, essencialmente no setor social.

"Nenhum português pode deixar de estar satisfeito com estes números, no que significam para os mercados e no que significa de baixa dos juros da dívida pública. É evidente que não há bela sem senão", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa. Segundo o chefe de Estado, há também a outra "noticia, digamos assim, menos boa, mas enfim, é a outra face da realidade, é que, sobretudo num ano de eleições, verdadeiramente o que se passa é que há certas despesa guardadas para o final, o que tem este ano um pequeno problema adicional: o Governo que vier a sair de eleições fica em gestão corrente".

"Até há três ou quatro anos", defendeu Centeno, a questão que se colocava era "se Portugal tinha travões suficientes" para o défice não derrapar.

Na mesma entrevista, Centeno disse ainda que "o serviço prestado aos portugueses" no SNS está melhor do que em 2015, ano em que assumiu funções.