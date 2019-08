Cartel dos seguros sancionado com multa recorde de 54 milhões

A Autoridade da Concorrência (AdC) encerrou o processo de investigação à existência de um cartel no setor segurador com a condenação da Lusitania e da Zurich, dois administradores e dois diretores ao pagamento de uma sanção de 42 milhões de euros. Um valor ao qual se junta os 12 milhões de euros já pagos pela Fidelidade e Multicare, no âmbito do mesmo processo.

Após a investigação, que no total somou sanções de 54 milhões de euros, a entidade liderada por Margarida Matos Rosa concluiu que as empresas envolvidas no cartel combinavam entre si os valores que apresentavam a grandes clientes empresariais na contratação de seguros de acidentes de trabalho, saúde e automóvel, apresentando sempre valores mais altos, de modo a que a seguradora incumbente mantivesse sempre o cliente.

A investigação remonta a maio de 2017, "na sequência de um requerimento de dispensa ou redução da coima (pedido de clemência) apresentado pela Seguradoras Unidas, que foi seguida pela Fidelidade e pela Multicare", como detalha a Autoridade da Concorrência numa nota publicada no seu site. Ao Público, fonte oficial da entidade sublinhou que "pela primeira vez foi sancionado um cartel no setor financeiro".

Após as denuncias, no verão de 2017, a AdC realizou operações de busca e apreensão em instalações das empresas visadas, localizadas na Grande Lisboa, tendo avançado com uma acusação a 21 de agosto de 2018 contra cinco seguradoras: a Seguradoras Unidas, a Fidelidade, a Multicare, a Lusitania e a Zurich. Como a Seguradora Unidas foi a primeira a denunciar o caso, foi a única a beneficiar de dispensa total de coima no processo. Já a Fidelidade e a Multicare beneficiaram de uma redução de coima.

"A Lusitania e a Zurich, agora condenadas, exerceram o seu direito de audição e defesa, mediante a apresentação de pronúncias escritas, em 26 de fevereiro de 2019", detalha o regulador.