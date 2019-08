Dívida pública afunda mais de 5 mil milhões após recorde

O montante da dívida pública portuguesa registou uma forte queda em junho, anulando grande parte das subidas acumuladas nos primeiros cinco meses do ano.De acordo com o Banco de Portugal, a dívida pública na ótica de Maastricht, a que interessa a Bruxelas, desceu para 246,933 mil milhões de euros.





A este valor corresponde uma queda acima de 5 mil milhões de euros, face ao nível recorde de maio de 252,4 mil milhões de euros, que correspondia ao valor mais alto de sempre em termos nominais.

No acumulado do primeiro semestre o endividamento público aumentou pouco mais de 2 mil milhões de euros. Este foi um período marcado por uma descida acentuada nos custos de financiamento do Estado, que levou o IGCP a fazer várias emissões de dívida pública.

Com os investidores a exigirem as taxas mais baixas de sempre para comprarem dívida pública, o instituto liderado por Cristina Casalinho emitiu 9,75 mil milhões de euros em obrigações do Tesouro, o que corresponde a 63% do total que pretende colocar no mercado este ano em dívida com maturidades acima de um ano (15,4 mil milhões de euros).





