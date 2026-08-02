Britânica AstraZeneca estuda fusão com a rival americana Bristol Myers Squibb

Segundo o Financial Times, que cita fontes familiarizadas com o assunto, as duas empresas têm mantido conversações sobre a fusão ao longo dos últimos meses.

A farmacêutica britânica AstraZeneca está a explorar a possibilidade de se fundir com a rival norte-americana Bristol Myers Squibb, segundo avança este domingo o Financial Times. A união criaria um dos maiores grupos farmacêuticos do mundo, avaliado em quase 400 mil milhões de dólares.



Ações da AstraZeneca valorizam, em dia de negociações nas bolsas europeias Luong Thai Linh / Lusa - EPA

Segundo o FT, que cita fontes familiarizadas com o assunto, as duas empresas têm mantido conversações sobre a fusão ao longo dos últimos meses. As negociações podem resultar num acordo em breve, mas também podem ser adiadas ou fracassar, disseram as mesmas fontes ao jornal britânico. A AstraZeneca recusou comentar, enquanto a Bristol Myers Squibb não respondeu aos pedidos de comentário do FT.

A AstraZeneca, a segunda empresa cotada mais valiosa do Reino Unido, tem um valor de mercado de cerca de 196 mil milhões de libras, enquanto a Bristol Myers Squibb vale aproximadamente 133 mil milhões de dólares, o que faria de qualquer negócio uma das maiores fusões de sempre.