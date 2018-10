"Se há pressão para gastar mais em ano de eleições?". A pergunta era da SÁBADO, mas foi repetida do outro lado em tom irónico. "A pressão vem desde logo do primeiro-ministro", explica um ex-responsável do ministério das Finanças, que preferiu o anonimato.

O eleitoralismo na gestão das finanças públicas está directamente relacionado com o desejo de ser reeleito – um estudo publicado no ano passado por dois investigadores da Universidade do Minho conclui que "os municípios com presidentes de câmara impedidos de se recandidatar tendem a registar totais de despesa e de receita menores por habitante que os municípios presididos por autarcas reelegíveis".

Mas como ser simpático de forma mais eficaz? A caminho da apresentação do Orçamento do Estado para 2019 a SÁBADO faz um pequeno guia do eleitoralista – quem governa pode rever a matéria, quem vota pode aprender a reconhecer os sinais dados por cinco regras base.

Não esquecer quem manda nas urnas: a função pública Não esquecer quem manda nas urnas: os pensionistas Apertar no início e deixar o melhor para o fim Dar o que se vê melhor (e cortar onde não se sente) Não há margem? Inventa-se

