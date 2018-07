BPI vende quarteirão na baixa de Lisboa por 66ME

Os cinco edifícios em causa são delimitados por quatro das mais importantes ruas da baixa de Lisboa - Rua Augusta, Rua do Ouro, Rua do Comércio e Rua de São Julião.

O Fundo de Pensões do BPI vendeu um quarteirão na baixa de Lisboa a um fundo de investimento, num negócio de cerca de 66 milhões de euros, informou em comunicado a empresa JLL, que intermediou a operação.



O novo proprietário é um fundo gerido pela Norfin, uma empresa portuguesa de gestão de fundos de investimento imobiliário, que adquiriu o conjunto de imóveis por um valor acima de 66 milhões de euros.



Os cinco edifícios em causa são delimitados por quatro das mais importantes ruas da baixa de Lisboa - Rua Augusta, Rua do Ouro, Rua do Comércio e Rua de São Julião -, segundo a mesma fonte, com uma área bruta de construção de 11.100 metros quadrados.



Quatro dos cinco edifícios são ocupados actualmente pelo BPI.



O BPI já tinha dado a indicação de concentrar as suas operações, actualmente em várias instalações, tanto em Lisboa como no Porto.



O BPI é, desde início de 2017, controlado pelo grupo bancário espanhol Caixabank.