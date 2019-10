Esta terça-feira, o jackpot de 190 milhões de euros do Euromilhões será entregue, quer acerte em toda a sequência vencedora, quer não. Tal acontecerá devido às regras do limite do valor do jackpot.

O site dos Jogos Santa Casa recorda que a 24 de setembro de 2019 o prémio atingiu o montante máximo de 190 milhões de euros. Cinco concursos consecutivos depois sem que o 1.º prémio tenha sido atribuído, hoje será entregue.

"Ao montante total acumulado no 1.º prémio acresce o montante do prémio da categoria, imediatamente inferior, que tenha pelo menos uma aposta premiada (habitualmente o 2º prémio)", lê-se no site da Santa Casa.

Se se registarem quatro pessoas com uma chave que dê direito ao segundo prémio, e não houver totalistas do primeiro prémio, o dinheiro será dividido entre elas.

O site da Santa Casa recorda que em Portugal, "o Jackpot máximo de 190 Milhões de euros foi já atribuído numa única ocasião a um apostador de Castelo Branco (a 24 de outubro de 2014), tendo sido o maior prémio de sempre atribuído no nosso país".