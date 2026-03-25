Banco de Portugal revê em baixa crescimento da economia em 2026 para 1,8%

O Banco de Portugal (BdP) reviu esta quarta-feira em baixa o crescimento da economia em 2026 para 1,8%, devido ao impacto da guerra no Médio Oriente, de acordo com o boletim económico divulgado hoje.



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Esta previsão compara com uma estimativa de um crescimento de 2,3% inscrita no boletim económico de dezembro, valor que corresponde também à projeção do Governo, no Orçamento do Estado para 2026.

A revisão em baixa da estimativa do BdP é de 0,5 pontos percentuais, o que reflete a "deterioração do contexto internacional, na sequência do conflito no Médio Oriente, que implicou o aumento do preço dos bens energéticos e a expectativa de agravamento das condições de financiamento", segundo explica o banco central.