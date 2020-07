Avaliação das casas fixa novo máximo nos 1.115 euros por metro quadrado  

O valor a que os bancos avaliam as casas nos contratos de crédito à habitação atingiu, em junho, os 1.115 euros por metro quadrado, fixando, assim, um novo máximo histórico, segundo os dados divulgados esta manhã pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).





Apesar de ter fixado um novo recorde, o ritmo de crescimento da avaliação bancária desacelerou – aumentou apenas um euro em relação a maio. "Este valor representou uma desaceleração em termos homólogos, tendo a taxa de variação passado de 8,9% em maio para 8,3% em junho", refere o INE.Apesar da avaliação continuar em máximos, o instituto destaca que o número de avaliações diminuiu de forma acentuada, ascendendo a cerca de 16 mil em junho de 2020."Note-se que no período em análise, o número de avaliações subjacente aos resultados apresentados diminuiu 27,5% face ao período homólogo, em resultado das variações homólogas de -33,7%, -37,3% e -8,8% nos meses de abril, maio e junho, respetivamente", explica o INE. Este é o resultado da quebra do número de contratos de crédito, devido à pandemia da covid-19.Em termos de regiões, o maior aumento face ao mês anterior registou-se no Alentejo (3,9%), sendo que a única redução foi observada na Área Metropolitana de Lisboa (-0,5%).O valor mediano de avaliação bancária de apartamentos atingiu os 1.209 euros por metro quadrado, um aumento de 8,4% face ao período homólogo. Já nas moradias o crescimento homólogo foi de 9,7%, com o valor médio de avaliação a tocar nos 917 euros por metro quadrado, em junho.