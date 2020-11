A inovação o seu valor para a sociedade incluindo uma reflexão sobre Avaliação de Tecnologias em Saúde vão ser o tema central da segunda parte da Conferência ‘Investir em Saúde’, que pode assistir em direto aqui, a partir das 16h30 e até 18h.A mesa redonda vai contar Ana Sampaio, presidente da Associação Portuguesa de Doença Inflamatória do Intestino, Céu Mateus, professora de Economia da Saúde na Universidade de Lancaster e Francisco Rocha Gonçalves, director Healthcare Technologies Management da Luz Saúde. A moderação vai estar a cargo de André Veríssimo, diretor do Jornal de Negócios.Durante o evento serão também atribuídos os prémios ‘Investir em Saúde 2020’.Uma iniciativa da Janssen, companhia farmacêutica do grupo Johnson & Johnson, e o Jornal de Negócios com o apoio da APAH e da Accenture.