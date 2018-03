Há cada vez mais pessoas com pressa em amortizar a dívida ao banco. São poucas as situações em que este caminho mais rápido não é o melhor.

Com as taxas de juro em níveis historicamente baixos encolhem as opções de poupança para os portugueses, maioritariamente conservadores na hora de investir. A alternativa que mais pessoas têm vindo a encarar passa por fazer um investimento ao contrário: amortizar antecipadamente as dívidas, sobretudo as do crédito à habitação.



"As famílias estão a aproveitar para amortizarem os créditos", aponta Nuno Rico. "Aproveitam o desafogo financeiro para gerarem mais liquidez mensal e para prevenir futuros aumentos das Euribor". A Euribor a seis meses está em valores negativos desde o último trimestre – à volta de -0,27% nos dias correm –, mas muitas pessoas ainda se lembram das subidas a partir de 2005, que culminaram numa taxa de 5,5%.



Maria (nome fictício), 38 anos, casada e com três filhos, é uma das pessoas que não se esquece das subidas passadas. O casal chegou a pagar 1000 euros de prestação na altura do pico da Euribor. Hoje paga 250. Parte do segredo deste alívio está na queda a pique das taxas de juro, a outra parte está no sacrifício familiar para amortizar antecipadamente a dívida. "Temos três filhos e quisemos antecipar uma altura em que não tivéssemos tanta liquidez", conta Maria. Um dos dois empréstimos que tinha foi pago em 13 anos.



Uma das regras das finanças pessoais é usar parte das poupanças para ir abatendo às dívidas – há ganhos em várias frentes e poucas situações em que amortizar mais rapidamente é um erro.



Leia mais sobre este tema na edição 726 da Sábado, nas bancas a 28 de Março.