Crédito consolidado: em que casos é vantajoso?

Capa n.º 731

Um casal com um crédito de habitação de 250 euros, um empréstimo automóvel de 200 e um crédito pessoal de 100. O total seria uma mensalidade de 550 euros. E ainda cada crédito a cair num dia diferente do mês. Imaginar que podia poupar mais de 200 euros todos os meses só a negociar os seus créditos e ainda que as três prestações saíam da sua conta sempre no mesmo dia pode parecer uma proposta com água no bico. Vamos por partes.Falamos da consolidação de crédito, uma ferramenta cada vez mais usada por famílias com elevadas taxas de esforço para pagar as suas dívidas, sobretudo agora que os bancos e as empresas de crédito voltaram a oferecer estas propostas. Natália Nunes, coordenadora do Gabinete de Protecção Financeira da DECO, recorda à SÁBADO que "há dois anos, este produto praticamente não existia. Agora com o aligeiramento das condições de crédito, a banca voltou a ter este produto. Pode ser uma solução para algumas famílias que têm muitos créditos pessoais."Mas em que consiste o crédito consolidado? "É fazer um novo crédito que permita juntar todos num só, ou seja, um financiamento que torne possível liquidar créditos em várias instituições financeiras, concentradas num só. Desta forma, conseguimos uma redução na prestação, podemos estender o prazo, mas reduz-se a taxa de juro. Por exemplo, os 17 por cento de um cartão de crédito podem passar para 12", explica João Raposo, administrador da Reorganiza, uma empresa de aconselhamento financeiro.