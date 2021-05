A água, quando é engarrafada, não é para todos os bolsos

Em Portugal, ou noutra parte do mundo, nem todas as garrafas de água estão ao alcance de todas as carteiras. Das tradicionais marcas brancas, com contas feitas em cêntimos, às luxuosas águas que chegam aos cinco dígitos, há garrafas para todos os gostos. E, ao contrário da água engarrafada mais barata, que se encontra em qualquer supermercado, as mais caras estão disponíveis, essencialmente, através da internet.

Esculpida em homenagem ao artista Amedeo Clemente Modigliani, a água engarrafada mais cara do mundo custa cerca de 55 mil euros. Ouro de 24 quilates por fora e uma mistura de água das ilhas Fiji, de água mineral francesa e de água glaciar da Finlândia por dentro. Além de ser a mais cara a nível mundial, esta garrafa fica completamente isolada no pódio, já que a seguir surge o valor aproximado de 220 euros para a água Fillico Jewel, de origem japonesa, em vidro fosco e forrada a diamantes Swarovski. A tinta utilizada nas letras tem partículas de ouro e o preço pode ainda variar de acordo com as coroas que compõem a tampa - podem ser de ouro ou de prata.

A água do Ártico também não sai barata: cada garrafa de Svalbardi pode custar mais de 80 euros. Esta água é uma consequência do aquecimento global, já que é retirada dos icebergs do arquipélago de Svalbard, na Noruega.