As casas milionárias de CR7

Tornou-se o primeiro futebolista com uma fortuna que ultrapassa os mil milhões de dólares (880 milhões de euros), segundo a Forbes, em 2020. Hoje já atingiu os mil milhões de euros. Cristiano Ronaldo completa 37 anos no próximo dia 5 de fevereiro, e tem já uma carreira de mais de duas décadas sem fim anunciado.



O vencedor de cinco bolas de ouro tem feito vários investimentos em negócios, como clínicas de transplantes capilares, ginásios e hotéis – em parceria com o grupo Pestana, já abriu cinco unidades: Funchal, Lisboa, Madrid, Nova Iorque e Marraquexe.



CR7 tem aplicado outros milhões, cerca de 50, em várias casas espalhadas pelo mundo. Em Lisboa comprou o então apartamento mais caro do País, por 7,2 milhões. Também tem um prédio no Funchal, cidade onde nasceu, uma moradia em Madrid, outra em Marbella e um apartamento em Nova Iorque.