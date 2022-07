Treinar como o melhor do mundo no CR7 Fitness

As mais lidas GPS

Depois dos 11 espaços em Espanha, a marca de ginásios de Cristiano Ronaldo chegou ao Porto e fomos experimentar. Entretanto o CR7 Fitness by Crunch também já está em Matosinhos

Vivendo relativamente perto do primeiro ginásio aberto por Cristiano Ronaldo em Portugal, na Prelada, Porto, não tenho como fugir às enormes letras vermelhas "CR7 FITNESS" com que me cruzo todos os dias a caminho de casa. Um dia resolvi ligar para lá e soube que era possível marcar uma sessão grátis. Fi-lo na expectativa de perceber que tipo de ginásio é que um atleta de elite como Cristiano Ronaldo resolveria apadrinhar.