Aprovado acordo entre sindicato e consórcio Newtour/MS Aviation para a Azores Airlines

A assembleia geral do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) aprovou a proposta de acordo entre o SNPVAC e o consórcio Newtour/MS Aviation, no contexto das negociações para a privatização da Azores Airlines.



Privatização da Azores Airlines está a ser negociada com o consórcio Newtour/MS Aviation DR

A assembleia geral de emergência do SNPVAC, que decorreu na sexta-feira, teve como único ponto da ordem de trabalhos a análise e votação da proposta de acordo entre o sindicato e o consórcio que está a negociar a privatização companhia aérea açoriana.

Segundo informação enviada hoje à agência Lusa, votaram "225 associados", dos quais "119 votaram a favor, 92 votaram contra e 14 abstenções", tendo os associados "deliberado aprovar a proposta de acordo entre o SNPVAC e o consórcio Newtour/MS Aviation".

Na quinta-feira, o consórcio Newtour/MS Aviation insistiu que só vai apresentar uma proposta pela Azores Airlines se chegar a um entendimento com os trabalhadores, tendo apelado ao pessoal de cabine para compreender que a "responsabilidade exige realismo".

Numa carta aberta dirigida ao pessoal de cabine da Azores Airlines, a que a agência Lusa teve acesso, o consórcio lamenta que as reuniões com o SNPVAC não tenham decorrido com o "espírito de quem deseja uma negociação efetiva", apelando à responsabilidade dos trabalhadores.

"É por isso que dirigimos esta carta aberta ao pessoal de cabine. É o vosso futuro que está em causa e é fundamental que nos digam que caminho desejam para a Azores Airlines. Do nosso lado, mantemos a convicção de que só a convergência permite delinear um trajeto que conduza à sustentabilidade da empresa", escreve o consórcio.

O Newtour/MS Aviation, que tem até segunda-feira para apresentar uma proposta pela companhia aérea, considera que a "postura dos dirigentes sindicais, além de condicionada por pressupostos ideológicos, foi de bloqueio a um acordo", apesar de os funcionários terem "manifestado abertura ao compromisso".

O Newtour/MS Aviation lembra que o diálogo com Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) "decorreu com seriedade e sentido de responsabilidade", culminando com a aprovação da proposta apresentada pelo consórcio.

Segundo o consórcio, a proposta apresentada ao pessoal de cabine "não é igual, nem poderia ser" à dos pilotos, já que cada profissão tem as suas "especificidades", mas apresenta o "mesmo racional".

Em 09 de novembro, o SPAC revelou à agência Lusa que foi aprovado na Assembleia de Empresa da Azores Airlines, com 75% dos votos, o acordo negociado entre a direção do SPAC e o consórcio Newtour/MS Aviation.

A privatização da Azores Airlines (empresa do grupo SATA que opera do arquipélago dos Açores para o exterior) está a ser negociada com o consórcio Newtour/MS Aviation, tendo o Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) admitido a possibilidade de uma negociação particular ou o encerramento da companhia, caso não seja possível alcançar um acordo.