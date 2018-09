O ex-presidente da Somague, Diogo Vaz Guedes, pediu o perdão de uma dívida superior a 67 milhões de euros no âmbito do processo de insolência pessoal, cujo pedido deu entrada no tribunal no final do ano passado. Segundo o Correio da Manhã , entre os credotres estão o Novo Banco e o BCP, sendo que ninguém se opôs ao pedido feito pelo antigo líder da construtora que lhe seja "concedida a exoneração do passivo restante".Segundo o relatório do Tribunal de Comércio de Sintra, o património de Vaz Guedes é constituído por apenas dois bens: a casa onde reside com a família na Quinta Patiño e um automóvel.Saiba tudo sobre este caso na edição deste domingo do Correio da Manhã