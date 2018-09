Capa n.º 752

"O assunto já morreu em Dezembro de 2017 [quando foi declarada a insolvência], pelo que não faz sentido fazer mais comentários sobre isso. Foram circunstâncias da vida", afirmou àDiogo Vaz Guedes.O gestor, que está a desenvolver novos projectos em África, falou a partir de Moçambique, mas sobre estes seus novos investimentos disse ser preferível comentá-los mais tarde e noutro contexto.O empresário apresentou, no Tribunal de Comércio de Sintra, um pedido de perdão de dívidas de 67,2 milhões de euros, por parte dos credores, entre os quais se destacam o Novo Banco e o BCP, como noticiou, no domingo, dia 23, o Correio da Manhã. Conforme explica o relatório do administrador de insolvência, a maioria dos credores não se opôs, uma informação confirmada àpelo próprio Diogo Vaz Guedes. Conheça a carreira do gestor que começou a trabalhar aos 22 anos.