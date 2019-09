Aluga-se T0 por 560 euros para dormir suspenso entre dois armários

"T0 para arrendar (contrato de um ano renovável) na zona de Arroios/Saldanha, ao lado da Rua Pascoal de Melo.





Mobilado (200eur pelo sofá, armários, módulos de arrumação, estrado e colchão) ou não. Com máquina de lavar roupa, forno, ar condicionado e microondas. Sem sistemas a gás, placa e caldeira eléctrica", pode ler-se no site Idealista

Na zona do Saldanha há um T0 de 25 metros quadrados para arrendar por 560 euros por mês. Mas tem um senão: uma cama - um colchão e um estrado - suspensa entre dois armários. E se quiser ficar com os armários e mais alguma da mobília precisa de pagar ao arrendatário mais 200 euros.O apartamento foi partilhado no Facebook Negócios de Sonho