Acusações contra Ronaldo já tiraram quase 23% às acções da Juventus

Depois do efeito positivo posterior à contratação de Cristiano Ronaldo, a Juventus já perdeu quase um quarto do valor bolsista depois das notícias em torno da alegada violação da ex-modelo norte-americana Kathryn Mayorga.





Os títulos accionistas do clube de Turim recuam esta segunda-feira, 8 de Outubro, 4,54% para 1,136 euros, estando assim a transaccionar em mínimos de 29 de Agosto.