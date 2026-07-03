Mundial2026: Egito vence Austrália nos penáltis e garante lugar nos 'oitavos'

Nos oitavos de final, o Egito vai defrontar o vencedor do encontro entre a Argentina, campeã mundial, e Cabo Verde.

O Egito qualificou-se esta sexta-feira para os oitavos de final do Mundial de futebol de 2026, ao vencer a Austrália por 4-2, no desempate por penáltis, após 1-1 nos 120 minutos, em Arlington, nos Estados Unidos.



O jogador egípcio Ramy Rabia Tony Gutierrez/AP

No Estádio AT&T, o Egito colocou-se em vantagem aos 13 minutos, por intermédio de Emam Ashour, mas um autogolo de Mohamed Hany, aos 55, repôs a igualdade, que se manteve no prolongamento.

Nos oitavos de final, o Egito, que nas três participações anteriores nunca tinha conseguido passar a fase de grupos, vai defrontar o vencedor do encontro entre a Argentina, campeã mundial, e Cabo Verde, que se estreia na competição, agendado para as 23:00 (horas de Lisboa), no penúltimo jogo dos '16 avos'.