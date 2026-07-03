Mundial2026: Federação dos Países Baixos apresenta queixa por insultos racistas

Foram dirigios vários insultos racistas aos jogadores da seleção apó sa eliminação da equipa do Mundial.

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A Real Federação Neerlandesa de Futebol (KNVB) apresentou uma queixa ao Ministério Público nacional devido a insultos racistas dirigidos a vários jogadores da seleção 'laranja' após a eliminação da equipa no Mundial2026 por Marrocos, anunciou hoje a entidade.



Jogo entre Países Baixos e Japão AP Photo/Jessica Tobias

Segundo a KNVB, durante a última semana, foram reportadas várias publicações à agência especializada Meld Online Discriminatie (MOD), com a qual colabora na campanha "A Discriminação Não Tem Lugar", para avaliar se as mensagens poderiam constituir crime.

Os especialistas jurídicos da MOD analisaram as denúncias e, nos casos em que foram identificados potenciais crimes, solicitaram a remoção das publicações e das contas nas redes sociais ou elaboraram uma queixa formal a apresentar às autoridades, informou a KNVB.

A pedido desta organização, a rede social X já removeu várias mensagens, estando ainda pendente o pedido de encerramento de uma conta que incluía a expressão nazi "sieg heil", acrescentou a federação.

Todos os casos considerados passíveis de investigação criminal serão encaminhados pela KNVB para o Ministério Público dos Países Baixos, com o qual já está em contacto, e o presidente da federação, Frank Paauw, apresentará pessoalmente a queixa em nome da organização.

A KNVB declarou que, embora seja impossível detetar e processar todas as mensagens racistas publicadas online, pretende deixar claro que "existem limites, e aqueles que os ultrapassarem enfrentarão as consequências".

As mensagens de ódio surgiram depois de os jogadores da seleção neerlandesa Justin Kluivert, Quinten Timber e Crysencio Summerville terem falhado os seus penáltis contra Marrocos, resultando na eliminação dos Países Baixos do Mundial.

Vários dos comentários ofensivos vieram de contas anónimas ou de utilizadores estrangeiros, enquanto no caso de Justin Kluivert, inúmeras mensagens pareciam ter tido origem em contas indonésias que ligavam as críticas ao seu pai, Patrick Kluivert, antigo selecionador nacional daquele país asiático, de acordo com a emissora pública neerlandesa NOS.

A ministra do Desporto holandesa, Mirjam Sterk, descreveu as reações racistas online como "profundamente lamentáveis".

A KNVB realiza há anos campanhas contra o racismo no futebol e, antes do Mundial, lançou um anúncio publicitário protagonizado pelo ex-jogador da seleção Ruud Gullit para sensibilizar os adeptos para o ódio nas redes sociais.