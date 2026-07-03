O impressionante gráfico do ritmo cardíaco de Cristiano Ronaldo nos momentos-chave do Portugal-Croácia

Cristiano Ronaldo não teve problemas em assumir, após a vitória de Portugal sobre a Croácia nos 16 avos de final do Mundial, que a sua "pulsação acelerou" no momento em que se preparava para bater o penálti que, aos 68 minutos, valeu o 1-1. E os dados... comprovam isso mesmo: numa publicação partilhada pela WHOOP, empresa que conta com a participação de CR7, é possível ver o ritmo cardíaco do craque português nos vários momentos-chave da partida.



Cristiano Ronaldo festeja durante o Portugal-Croácia FPF

Enquanto se preparava para bater o penálti, o ritmo cardíaco de Cristiano Ronaldo subiu até aos 144 batimentos por minuto (BPM), sendo que os valores normais num adulto que não esteja a desempenhar atividade física costumam variar entre os 60 e os 100. Mas acabou mesmo por ser já durante os festejos que o ritmo cardíaco de CR7... 'explodiu'. Quando viu a bola entrar, o avançado registou 157 BPM, o valor mais alto ao longo dos 90 minutos. Quando a Seleção Nacional chegou ao 2-1, por Gonçalo Ramos, o valor registado foi de 134 BPM, ao passo que, após o apito final, esse número subiu para os 141 BPM.

"À tarde, tive o pressentimento de que existiria um penálti [durante o jogo]. Estava preparado, senti que ia acontecer. É difícil, não vou deixar de dizer. A pulsação fica acelerada, mas confiei no que sinto, no meu instinto, e acreditei que ia marcar. É nisso que acredito sempre", referiu Cristiano Ronaldo após a partida.

Goal nine hundred and seventy six and the Portuguese dream lives on.



No one’s heart beats like his:

Penalty prep: 144 bpm@cristiano goal: 157 bpm

Go-ahead goal: 134 bpm

Win secured: 141 bpm pic.twitter.com/hsYUGHwALt — WHOOP (@WHOOP) July 3, 2026