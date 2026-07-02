Jorge Corrula: "Há gente ansiosa por chutar para canto um 'velho', de seu nome Cristiano Ronaldo"

Publicou um vídeo, que já é viral, sobre as reações quando CR7 marca e quando não marca e explica que é "uma paródia à loucura que é o futebol". O ator diz que prevê que, esta noite, o Portugal-Croácia, seja um grande jogo.

Está pouco entusiasmado com este Mundial, por questões alheias ao futebol e acha que seria “bom para todos” que o campeonato do mundo tivesse um desfecho diferente daquele que a política, a FIFA e os americanos querem. O ator – que é benfiquista e um dos protagonistas da novela Vitória, na SIC – gostaria que fosse uma seleção africana a levar a Taça do Mundo, apesar de adorar futebol e a nossa Seleção.

Mundial 2026 O Mundial segundo... Jorge Corrula Ator

Publicou um vídeo no Instagram, que já se tornou viral, em que faz uma sátira às pessoas que criticam Cristiano Ronaldo quando não marca e que o engrandecem quando marca. Acha injusto?

Tenho que fazer um ponto prévio: Para mim, este Mundial mostra que a corrupção e a FIFA andam de mãos dadas. Há todo um jogo de interesses e o que se passa dentro de campo é uma brincadeira. O vídeo que fiz é uma paródia à loucura que é o futebol. Para mim, o que está a acontecer politicamente no Mundo é tão grave que abafa o desporto. Não podemos normalizar as coisas só porque decorre o Mundial.

Ficou dececionado com o resultado do Portugal-Colômbia?

Nós, portugueses, andamos ao sabor das circunstâncias: se ganhamos um jogo e o Cristiano Ronaldo nos salva é o maior, se no próximo não consegue já é um tirano e a nossa Seleção é a pior. Ninguém consegue fazer uma leitura alargada do que realmente se passa além do futebol. É tudo muito pateta, parece que estamos na silly season do futebol e nós vamos atrás. Acho que está tudo errado.

Onde vai ver o Portugal-Croácia?

Não faço ideia. Até porque estou pouco entusiasmado com este Mundial e não tem a ver com a nossa qualidade futebolística ou com o nosso treinador. Vou ver o jogo onde calhar, sem grandes planos, mas prefiro ver em casa com a família e amigos.

"Sou sempre pelos underdogs [considerados menos favoritos] e gostei de ver Marrocos a eliminar a Holanda e estou a adorar ver a seleção de Cabo Verde, que já jogou contra a Espanha, o Uruguai e a Arábia Saudita. Agora veremos com a Argentina, que é atualmente o país campeão do mundo"

Acredita que o jogo pode ir a penáltis?

Não estou por dentro em relação à equipa da Croácia, que tem um jogador que sempre admirei, que é o Modric. Já foi uma grande equipa, mas acho que tem alguns jogadores que já não estão na sua melhor forma e por aí teremos probabilidades de ganhar. Prevejo que seja um grande jogo de futebol!

Que outras seleções acompanha?

Várias. Gostaria que a vencedora deste Mundial fosse uma seleção africana, que nunca tenha ganhado e que representasse uma emancipação diferente do futebol. Acho que seria bom para todos que o campeonato do mundo tivesse um desfecho diferente daquele que a política, a FIFA e os americanos querem. Para mim, deveria ser Marrocos, pela qualidade futebolística que apresenta e por ter na equipa campeões em clubes europeus. O Ayyoub Bouaddi é um jogador extraordinário que se tem destacado na seleção marroquina.

Quais os jogadores da nossa Seleção que mais gosta de ver em campo?

A nossa Seleção é uma grande merecedora de estar numa final do Campeonato do Mundo porque temos jogadores com muito talento, como o Vitinha, o João Neves, o Nuno Mendes, o Cristiano Ronaldo – que merece sim, porque eu tenho memória – o Gonçalo Ramos… e podia dizer mais seis ou sete extraordinários que temos na Seleção.

O que lhe deu mais gozo ver neste campeonato, até agora?

Sou sempre pelos underdogs [considerados menos favoritos] e gostei de ver Marrocos a eliminar a Holanda e estou a adorar ver a seleção de Cabo Verde, que já jogou contra a Espanha, o Uruguai e a Arábia Saudita. Agora veremos com a Argentina, que é atualmente o país campeão do mundo. Não podiam desejar melhor adversário. Se a Argentina for eliminada será tenebroso para a FIFA e para as casas de apostas, que são autênticos vampiros. Parece que vivemos numa pandemia tranquila, com que toda a gente compactua e alimenta e está tudo bem – o que interessa é se o Ronaldo é velho ou novo.

"Gostava que Portugal participasse o menos possível neste Mundial. E atenção: Eu adoro futebol e a Seleção Nacional e adorava que fossemos campeões, mas não neste contexto. Para mim, a final ideal seria entre Estados Unidos-Irão"

Como assim?

Em Portugal, sempre chutámos os velhos para canto. A partir dos 40 anos, as pessoas já não servem, independentemente da sua história e da sua contribuição. Não temos memória nenhuma em Portugal e, portanto, parece que há muita gente ansiosa por chutar para canto mais um “velho”, de seu nome Cristiano Ronaldo.

Acredita que Portugal possa chegar à final do Mundial?

Espero que não e até acho que vou ser insultado por dizer isto. Mas volto a referir que dado o contexto atual – no cenário de guerras que se passam no mundo, da corrupção da FIFA e de quem está à frente dos Estados Unidos – eu gostava que Portugal participasse o menos possível neste Mundial. E atenção: Eu adoro futebol e a Seleção Nacional e adorava que fossemos campeões, mas não neste contexto. Para mim, a final ideal seria entre Estados Unidos-Irão, em que os americanos perdiam nos penáltis.