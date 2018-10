O The Sun noticiou treinador que o Zidane terá ligado a José Mourinho, a assegurar-lhe que não pretendia substituí-lo no clube inglês.

O treinador Zinedine Zidane terá ligado a José Mourinho, a assegurar-lhe que não pretendia substituí-lo no clube inglês após uma sequência de derrotas na Premier League, noticiou o The Sun esta segunda-feira. Confrontado por um jornalista espanhol com este suposto telefonema, durante a conferência de imprensa de antevisão do jogo da Liga dos Campeões entre o Valência e o Manchester United, Mourinho pediu ao jornalista para "se virar para trás".



"Estás a ver aquele tipo atrás de ti [disse Mourinho apontando para o jornalista do The Sun]? Pergunta-lhe, foi ele que escreveu a notícia. Em vez de me perguntares a mim, pergunta-lhe directamente." "Ele pôs uma escuta no meu telefone, pergunta-lhe", acrescentou Mourinho com um sorriso na cara, perante o visível embaraço do jornalista do The Sun, que não chegou a responder.



Veja o vídeo do momento:

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">Q. Has Zidane called you to say he's not after you job.<br><br>Mourinho: Ask <a href="https://twitter.com/ncustisTheSun?ref_src=twsrc%5Etfw">@ncustisTheSun</a> he put the bug on my phone. <a href="https://t.co/6RH6SA48L8">pic.twitter.com/6RH6SA48L8</a></p>— 7 times (@SemperFiUtd) <a href="https://twitter.com/SemperFiUtd/status/1046757658445975552?ref_src=twsrc%5Etfw">1 de outubro de 2018</a></blockquote>

O Manchester lidera o grupo H da Champions (com os mesmos 3 pontos da Juventus), após ter derrotado os suíços do Young Boys por 3-0.