Depois de três Liga dos Campeões conquistadas consecutivamente, decidiu fazer um ano sabático e afastar-se do Real Madrid. Passaram vários meses mas a pergunta continua: Porque Zinedine Zidane deixou o comando dos merengues?

Os motivos da saída foram finalmente revelados esta quarta-feira pelo agente do técnico francês, Alain Migliaccio, em entrevista ao semanário Journal du Dimanche. Segundo o mesmo, Zidane "estava emocionalmente esgotado" e foi essa a razão para parar durante um ano.

Migliaccio também revelou os planos futuros para "Zizou", numa altura em que vê o seu nome apontado ao lugar ocupado por José Mourinho no Manchester United. "Não creio que vá para Inglaterra. Não é o seu estilo e a ideia não o atrai", assegurou o agente.

Nas últimas horas surgiram também rumores sobre Zidane poder vir a substituir Niko Kovac no lugar do Bayern de Munique, que é actualmente sexto classificado no campeonato alemão.