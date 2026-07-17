Yamal e Messi: da primeira fotografia ao confronto na final do Mundial

O primeiro encontro entre os dois foi em 2007, quando a UNICEF e a Fundação Barça fizeram uma colaboração com o jornal Sport para criar um calendário solidário que juntava atletas do clube a crianças e às suas famílias.

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Lamine Yamal, 19 anos, e Lionel Messi, 39 anos, vão defrontar-se na final do Mundial de Futebol de 2026 já no próximo domingo às 20h00, no entanto a história que liga os dois craques tem já quase vinte anos.

O primeiro encontro entre os dois foi em 2007, quando a UNICEF e a Fundação Barça - que tinham acabado de assinar um acordo com o objetivo de defender os direitos das crianças vulneráveis e promover a educação através do desporto - fizeram uma colaboração com o jornal Sport para criar um calendário solidário que juntava atletas do clube catalão a crianças em contexto desfavorecido e às suas famílias.

Lamine Yamal, que tinha apenas cinco meses na altura, e a mãe foram escolhidos para participarem numa sessão fotográfica com Leonel Messi, na altura em que o argentino começava a dar cartas no Barcelona, através de um sorteio que a UNICEF fez no bairro de Rocafonda, um dos bairros com a população mais empobrecida em Barcelona. Ao que parece, Yamalestava mesmo destinado ao Barça.

Na semana antes da final do Europeu de 2024, que a Espanha venceu, o pai de Yamal voltou a partilhar a fotografia que retrata o "início de duas lendas", conforme se podia ler na legenda. No início desta semana o jovem espanhol foi questionado, numa entrevista concedida à plataforma DAZN, sobre a fotografia e respondeu com um sorriso nos lábios: “Bem, cresci um bocadinho, penso eu, e o Leo também”.

Joan Monfort, fotógrafo especializado em fotografia artística, desportiva, foi o responsável pela foto que volta agora a dar o que falar e já admitiu que foi uma imagem “complicada” de captar. “Foi um acaso da vida. Naquele instante, era impossível imaginar aquilo que pode vir a acontecer, quase vinte anos depois. É uma conjunção de coisas que só acontece uma vez. Foi uma fotografia complicada, Messi era ainda mais tímido do que agora”, revelou anos mais tarde.

O cenário da foto foi uma ideia do fotógrafo que surgiu apenas na noite anterior à sessão fotográfica, quando dava banho à sua filha. Na altura, o internacional argentino ainda não era pai e Joan Monfort chegou a afirmar que “pegar um menino ao colo não era a sua especialidade”, ainda assim o vencedor de oito Bolas d’Ouro cumpriu a tarefa.