Presidente do Benfica garante que Bruno Lage foi sempre a primeira opção e descreveu o treinador das "águias" como um "homem ponderado" e que "conhece a formação do clube".

Luís Filipe Vieira anunciou que Bruno Lage foi o escolhido para render Rui Vitória no comando técnico do Benfica. O presidente dos encarnados aproveitou a conferência de imprensa de antevisão do técnico para garantir que Lage foi sempre a sua primeira opção.



"O que está para trás é passado, mas quero dizer que estamos muito gratos a Rui Vitória pelo trabalho que desenvolveu no Benfica, pelos títulos, pelas alegrias e penso que ele também se sente feliz por ter passado por cá", começou por dizer Vieira.



"Contrariamente ao que divulgaram, o Benfica nunca contactou com nenhum empresário ou treinador. Ninguém poderá dizer que o Benfica contactou 'A', 'B' ou 'C', não sei quem criou essa história. A história hoje é dizer que a primeira opção é o Bruno Lage. Foi bastante ponderada, trata-se de um homem ponderado, que conhece bem a nossa casa, toda a formação do Benfica, sabe os objetivos que temos e é dentro desse espírito que queremos pensar. Quero pedir apoio aos benfiquistas para a equipa e para o treinador, é com eles que vamos até ao fim. Queremos ser felizes no final da época."