Luís Filipe Vieira, o presidente do Benfica foi um dos primeiros convidados do novo programa de Cristina Ferreira na SIC, "O Programa da Cristina". O líder das águias disse que está nas mãos de Mourinho vir para o Benfica, porque "dinheiro não é problema"."Mourinho? Sou amigo dele. Não há futuro treinador, só para a semana. Não há treinadores de sonho, só treinadores que podem garantir o sucesso. Quem é que não gostava de ter Mourinho? Se dissesse que sim vinha logo, dinheiro não era problema. Ainda não pensei nisso do treinador, veja lá. Não é algo que me deixe dormir bem mas temos de tentar…"Contudo, Vieira explicou que, caso Mourinho viesse para o Benfica, o plantel teria de ser encurtado. É conhecida a relação de amizade entre LFV e o treinador português. O negócio não foi descartado pelo atual líder das águias.